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19:25 (мск), источник: RTVi

Трамп заявил, что вводит санкции в отношении Центрального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Центрального банка Ирана. Об этом 20 сентября написала газета USA Today.

Источник: Reuters

Сам Трамп во время беседы с журналистами назвал санкции «самыми высокими по уровню» по сравнению с ограничениями, которые США вводили в отношении всех стран. При этом деталей новых санкций он не раскрыл.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что после введения ограничений у Тегерана не останется источников финансирования.

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До этого Трамп приказал Минфину усилить санкционное давление на Иран. Это произошло после того, как США обвинили страну в нападении на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Атаку произвели с помощью вооруженных беспилотников и ракет утром 14 сентября. После этого темпы добычи нефти упали в два раза, а мировые цены на топливо подскочили на 10%. Уже 17 сентября Саудовская Аравия заявила, что благодаря использованию резервов возобновила поставки нефти на прежнем уровне.

Ответственность за нее взяли на себя представители шиитского движения хуситов из Йемена. Против последних воюет коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. В Иране назвали нападение на заводы в Саудовской Аравии ответом йеменского народа на агрессию королевства. В то же время в министерстве обороны королевства заявили, что беспилотники и ракеты прилетели не со стороны Йемена.

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Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

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