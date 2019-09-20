Представитель Белого дома заявил, что Украина оккупировала часть России

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Позднее журналисты вновь переспросили у спикера, что он имел в виду под оккупацией российских территорий.
«США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей. Президент (США Дональд Трамп) обсудит с президентом (Украины Владимиром) Зеленским о важности того, чтобы Россия соблюдала минские соглашения», — уточнил он.
Трамп и Зеленский проведут встречу 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.
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