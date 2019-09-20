Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20 сентября, источник: РИА Новости

Представитель Белого дома заявил, что Украина оккупировала часть России

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

Источник: РИА Новости

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Позднее журналисты вновь переспросили у спикера, что он имел в виду под оккупацией российских территорий.

«США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей. Президент (США Дональд Трамп) обсудит с президентом (Украины Владимиром) Зеленским о важности того, чтобы Россия соблюдала минские соглашения», — уточнил он.

Трамп и Зеленский проведут встречу 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.

Через год в Украине заработает земельный рынок. Как это будет
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
 Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены
Детей из России облили в Турции горящим маслом
Правительство решило не отменять профессиональные праздники
Кокорина оставили без футбола
Синоптики опубликовали прогноз на грядущую зиму
Украина пригрозила конфисковывать земли у россиян
Около «Зоны 51» задержали двух человек
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Здоровье
Мир предупредили о возможной гибели 80 млн человек за 36 часов Эксперты считают, что мировое сообщество совершенно не готово к глобальной пандемии смертельных вирусов.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
В Россию придет новая премиум-марка Авто Mail.ru выяснил, когда в нашей стране начнутся продажи представителей нового люксового китайского бренда под названием Exeed
Кино
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров с великой дивой В честь юбилея знаменитой актрисы, известной не только своими ролями в кино, но и удивительным талантом не стареть, «Кино Mail.ru» представляет ее лучшие образы и кадры из самых известных ее фильмов
Недвижимость
10 любопытных фактов о панельных домах
Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве
Россияне научились возвращать деньги за покупку жилья
Москву начнут отапливать досрочно
Популярные темы на «Детях»
«Мама». неужели мне не суждено услышать это слово? 584
Нормально ли платить старшему ребёнку за помощь с младшим? 450
Ребенок после 35 293
Вена 209
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь