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04:48 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Источник: РИА "Новости"

Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский. «Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте», — пишет автор.

Далее он обращает внимание на неулыбчивость россиян по сравнению с иностранцами. По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины.
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«Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!» — отмечает журналист.

Еще одной отличительной чертой россиян Калус называет любовь к книгам.

«В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал “Вертера” (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гете “Страдания юного Вертера”. — прим ред.), русские знают и любят своих писателей», — указывает автор.

Кроме того, Россию отличает и «противоречивый» образ женщины, считает журналист.

По его мнению, гендерные роли в стране «традиционно цементированы», при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.
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Отмечает Калус и распространенность в России безналичного расчета. «Практически все русскими оплачивается с помощью банковской карты», — пишет он. При этом наличные деньги используются все реже, в связи с чем даже могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи, предупреждает он.

При этом интернет в России, по мнению Калуса, работает гораздо стабильнее. «В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе», — пишет журналист.

Кроме того, в центре Москвы бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и метро, отмечает он. «Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», — поясняет Калус.

В гастрономическом плане журналист отмечает лишь отсутствие «хорошего» сыра.

Несмотря на увеличение производства этого товара внутри страны, «сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, ничего», утверждает он.

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