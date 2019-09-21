04:48 (мск), источник: РИА Новости
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский. «Любая покупка в супермаркете становится
«Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!» — отмечает журналист.
Еще одной отличительной чертой россиян Калус называет любовь к книгам.
«В то время как в Германии вряд ли
Кроме того, Россию отличает и «противоречивый» образ женщины, считает журналист.
Отмечает Калус и распространенность в России безналичного расчета. «Практически все русскими оплачивается с помощью банковской карты», — пишет он. При этом наличные деньги используются все реже, в связи с чем даже могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи, предупреждает он.
При этом интернет в России, по мнению Калуса, работает гораздо стабильнее. «В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе», — пишет журналист.
Кроме того, в центре Москвы бесплатная
Несмотря на увеличение производства этого товара внутри страны, «сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, ничего», утверждает он.