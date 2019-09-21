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07:37 (мск), источник: РИА Новости

Украинцев лишили надежды на Hyperloop

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью газете «Наше место» назвал «абсурдной» идею реализации в стране проекта Hyperloop.

Источник: Hyperloop Transportation Technologies

Проект создания Hyperloop на Украине активно продвигал прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

После отставки он признал, что при помощи идеи о реализации Hyperloop хотел добиться того, чтобы «украинцы поверили в себя».
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«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — заявил Криклий.

По его словам, это было бы «однозначно и быстрее, и проще».

«И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям», — заключил министр.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической «подушке». Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.

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