07:37 (мск), источник: РИА Новости
Украинцев лишили надежды на Hyperloop
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью газете «Наше место» назвал «абсурдной» идею реализации в стране проекта Hyperloop.
Проект создания Hyperloop на Украине активно продвигал прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про
По его словам, это было бы «однозначно и быстрее, и проще».
«И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям», — заключил министр.
Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической «подушке». Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель