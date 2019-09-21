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16:25 (мск), источник: Известия

Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал в субботу, 21 сентября, на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

Парламентарий отметил, что из-за того, что Киев отказался подавать новый состав делегации, старый список остается действующим. Гончаренко заявил, что готов поехать, так как считает недопустимым, чтобы на данной международной площадке «звучала позиция Кремля» и не звучала позиция Украины.

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«Интересы Украины надо отстаивать», — написал он.

Депутат добавил, что считает важным, чтобы в работе осенней сессии приняла участие народный депутат рады Лиза Яско.

Осенняя сессия ПАСЕ начнется 30 сентября и продлится до 4 октября.

Ранее 21 сентября председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что украинская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. Он отметил, что такое решение было принято из-за отсутствия других вариантов реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов. Такое решение было принято после того, как в июне ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в ПАСЕ.

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