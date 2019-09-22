04:35 (мск), источник: ТАСС
Госдеп: США обеспокоены приговором в отношении членов организации «Свидетели Иеговы» в РФ
Ведомство призвало российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания.
ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США обеспокоены приговором, вынесенным судом в Саратове шести членам организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении главы
«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации “Свидетели Иеговы” за их мирную религиозную деятельность, — написала дипломат в Twitter. — Мы призываем российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять “Свидетелей Иеговы” в экстремизме».
В пятницу Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил им наказание от двух лет до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.