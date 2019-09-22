В команде Зеленского усомнились в европейских ценностях

По словам парламентария, многие ценности на Западе размыты, однако в некоторых европейских странах традиции еще играют большую роль.
«Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия», — отметила она.
Верещук заключила, что Украину нельзя сравнивать с другими странами и их культурными особенностями.
«Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам. У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения», — заметила депутат.
В июле ЛГБТ-сообщество Украины обвинило Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.
В декабре 2018-го года министерство информационной политики страны подготовило для украинцев три ролика с целью привить гражданам европейские ценности. Реклама направлена на изменение сознания людей в широком обществе — она бытовым языком объясняет о Европе и ее базовых принципах.