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06:39 (мск), источник: РИА Новости

Зариф назвал «позерством» решение США отправить войска на Ближний Восток

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправке дополнительных войск на Ближний Восток в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

Иранский министр назвал данный шаг Вашингтона «позерством». По его мнению, в попытке разобраться в данной проблеме «все движется в неверном направлении».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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