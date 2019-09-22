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10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны назвали главную угрозу для России

Вера США в собственное силовое превосходство, которая может привести их к неразумным шагам, является главной угрозой для России и других стран.

Источник: Reuters

Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

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«Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — отметил глава Минобороны.

По его словам, любое государство должно осознавать свою уязвимость и быть заинтересованным в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности. «Это заставляет тебя включать голову», — пояснил Шойгу.

Ранее в сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия представляет главный вызов США в сфере безопасности. По его словам, действия Москвы опасны для Вашингтона в ближайшей перспективе, так как Москва хочет «в одностороннем порядке изменить государственные границы».

Ранее Эспер также посоветовал России вести себя «как нормальная страна» для сотрудничества с США, подчеркнув, что в настоящее время Москва «содействует нестабильности, нарушая территориальную целостность соседей».

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