Помпео: США хотят путем переброски войск помешать Ирану атаковать Саудовскую Аравию

16:56 (мск), источник: ТАСС
Его попросили прокомментировать решение США о переброске дополнительных сил на Ближний Восток.
«Это повысит их [ВС Саудовской Аравии] боеготовность и поможет поднять боевой дух», — отметил Помпео. По его словам, переброска дополнительных американских войск на Ближний Восток должна «затруднить для Ирана» нанесение ударов ракетами или беспилотниками по саудовским объектам.
«Я нахожусь в ООН в
Президент США Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности для урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путем, заявил госсекретарь США. Помпео задали вопрос, почему США считают в данный момент новые экономические санкции достаточным средством воздействия на Тегеран.
«Президент Трамп и я хотим предоставить дипломатии все шансы на успех. Но я считаю, что если мы перестанем верить в свою способность убедить иранский режим вести себя так, как мы просим, вести себя как нормальное государство, то весь мир, включая иранский режим, знает о военной мощи Америки», — сказал Помпео.
В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе