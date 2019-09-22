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16:56 (мск), источник: ТАСС

Помпео: США хотят путем переброски войск помешать Ирану атаковать Саудовскую Аравию

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты помогут повысить боеспособность Вооруженных сил Саудовской Аравии, чтобы помешать Ирану атаковать королевство. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

Источник: AP 2019

Его попросили прокомментировать решение США о переброске дополнительных сил на Ближний Восток.

«Это повысит их [ВС Саудовской Аравии] боеготовность и поможет поднять боевой дух», — отметил Помпео. По его словам, переброска дополнительных американских войск на Ближний Восток должна «затруднить для Ирана» нанесение ударов ракетами или беспилотниками по саудовским объектам.

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«Я нахожусь в ООН в Нью-Йорке, мы будем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь на то, что Объединенные Нации займут твердую позицию в данном вопросе», — отметил госсекретарь США. По его словам, сессия Генеральной Ассамблеи ООН и «предназначена для решения таких вопросов, как нападение одного государства на другое».

Президент США Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности для урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путем, заявил госсекретарь США. Помпео задали вопрос, почему США считают в данный момент новые экономические санкции достаточным средством воздействия на Тегеран.

«Президент Трамп и я хотим предоставить дипломатии все шансы на успех. Но я считаю, что если мы перестанем верить в свою способность убедить иранский режим вести себя так, как мы просим, вести себя как нормальное государство, то весь мир, включая иранский режим, знает о военной мощи Америки», — сказал Помпео.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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