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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Германия, Франция и другие страны Европейского союза должны выделять больше денег Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Источник: AP 2019

По его словам, Украина сейчас имеет много проблем. «Почему мы тратим деньги, а они (страны ЕС — прим. “Ленты.ру”) нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», — сказал Трамп.

В июне Сенат США разрешил Пентагону выделить 300 миллионов долларов на украинскую оборону. Сообщалось, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Помимо средств, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Украина получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет общая сумма выделенных Соединенными Штатами денег только на развитие украинской армии составила более 1,5 миллиарда долларов.

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