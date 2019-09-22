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18:27 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что обсуждал по телефону с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Источник: AP 2019

«Беседа была в основном поздравительной (с вступлением президента Украины в должность — ИФ)», — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Зеленским.

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«(Говорили — ИФ), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине — ИФ). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший — ИФ) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа», — рассказал Трамп.

Президент США добавил, что разговор был теплым и дружественным.

Он также отметил, что не станет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США. «Я не имею ничего против. Руди — очень прямолинейный парень», — сказал Трамп.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США около восьми раз призывал его работать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал президента США опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Накануне Трамп в своем твиттере обвинил американские СМИ в фабрикации истории с попыткой убедить Зеленского в расследовании против Хантера Байдена.

Джо Байден является потенциальным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, отмечали ранее американские журналисты.

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