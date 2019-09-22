20:26 (мск), источник: Rambler.ru
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что
Западные спецслужбы боятся бывшего полицейского из Флориды Марка Дугана. Он участвовал в расследовании преступлений американского
Полицейский общался с жертвами миллиардера Эпштейна и заявил, что у него сохранились «секретные документы, которые никто ещё не видел». Британские элиты боятся, что у Дугана имеются документы о связи
В частности, МI6 опасается, что «в руках русских» могут оказаться доказательства свидания принца с 17-летней «секс-рабыней» Эпштейна Вирджинией Джюфрей.
В пятницу Джюфрей выступила в эфире американского телеканала с четырьмя другими предполагаемыми жертвами Эпштейна. Она заявила, что занималась сексом с принцем Эндрю в туалете, и он сказал ей «спасибо».
Недавно британские журналисты связались с Дуганом в Москве. Он заявил, что информация об Эпштейне может иметь «невероятную ценность» для любой разведслужбы и может быть использована для давления на «таких парней, как принц Эндрю».
В свою очередь принц Эндрю заявил, что никогда не принимал участия в делах американского миллиардера.
В прошлом месяце Эпштейна нашли мёртвым в камере
Поскольку Эпштейн был заметной фигурой в элитных кругах, с ним водили знакомства многие американские и британские политики, аристократы и творческие деятели. Теперь они наперебой отрицают свое знакомство с миллиардером.