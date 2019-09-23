Кудрин после интервью Шойгу назвал разумными оборонные расходы

«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — написал Кудрин в твиттере.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» назвал надуманными «стенаниями» утверждения об избыточных расходах бюджета на оборону.
«Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», — заявил Шойгу на просьбу прокомментировать высказывания председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Кудрин неоднократно критиковал увеличение оборонных расходов бюджета.
Будучи министром финансов в 2011 году он заявил, что прежде всего с «существенными расходами на военные цели» связаны его разногласия с Дмитрием Медведевым, на тот момент — президентом России.
Кудрин заявил, что не войдет в состав нового правительства, если его после ухода с президентского поста возглавит Медведев. На следующий день Медведев отправил Кудрина в отставку.