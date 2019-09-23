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05:06 (мск), источник: РИА Новости

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению «армии» госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Сокращение государственного аппарата, по замыслу Минфина, будет проходить в два этапа.
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На первом это произойдет «автоматически».

Так, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности.

На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила Нестеренко.

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