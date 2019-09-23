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07:56 (мск), источник: РИА Новости

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — утверждает Ходжес.

Альянсу, по мнению генерала, следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы «иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО».
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С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.

В маневрах приняли участие авиация и корабли членов альянса — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали «опасной идеей».

По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, учения скорее напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой», однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации.

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