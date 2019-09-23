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08:41 (мск), источник: Известия

Россия создаст один универсальный космический корабль «Орел» вместо двух типов

Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (ранее — «Федерация»), а не две разных, как планировалось. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ранее готовились две версии: одна для полетов на околоземную орбиту и вторая — к Луне. В госкорпорации пояснили, что теперь речь идет о создании универсального корабля для решения обеих задач.

«Он также должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью», — сообщили в «Роскосмосе».

Первый испытательный запуск корабля «Орел» планируется провести в 2023 году на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный.
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6 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».

«Федерация» (теперь — «Орел») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз».

Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до двух тонн грузов.

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