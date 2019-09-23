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11:05 (мск), источник: Интерфакс

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение между Россией и Абхазией о выделении финансирования на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

Источник: AP 2019

Это следует из документа, который опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Он поручил Минобороны провести с участием МИД РФ соответствующие переговоры с Абхазией и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

13 сентября правительство России одобрило проект соглашения между РФ и Абхазией о модернизации вооруженных сил республики за счет российского бюджета. Соглашение предусматривает финансирование расходов, связанных с модернизацией абхазской армии.

Планируется поэтапная унификация стандартов военного управления, подготовка вооруженных сил, их оснащение современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты.

В постановлении, которое было опубликовано 13 сентября на сайте кабинета министров, говорилось, что документы, необходимые для финансирования, должны быть разработаны к 15 декабря этого года.

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