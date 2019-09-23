13:02 (мск), источник: RNS
В правительстве прокомментировали сообщения о сокращении чиновников
Правительство России пока не приняло окончательного решения по сокращению числа госслужащих. Об этом заявил
«Правительство не принимало окончательных решений по сокращению числа госслужащих и повышению зарплат», — цитирует его «РИА Новости».
Осипов назвал заявления первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко о реформе в госуправлении преждевременными, отметив, что сейчас обсуждают разные концепции и подходы к реформированию.
По его словам,
Ранее в интервью «РИА Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о планах по масштабному сокращению числа госслужащих для поддержки их зарплат на конкурентном уровне.
Нестеренко отмечала, что начало реформы по сокращению числа чиновников намечено на 2020 год. Она будет проходить в два этапа. На первом этапе численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти будет сокращена на 10%, а территориальных органов — на 5%. На втором этапе, как предполагается, число чиновников будет сокращаться за счет укрупнения территориальных органов министерств и ведомств и их преобразования в филиалы без статуса юридического лица и подразделений.