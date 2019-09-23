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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: попытки воздействия на внутренние дела стран провоцируют конфликты

Президент России Владимир Путин считает, что внешнее воздействие на общественное мнение и политическую жизнь в любой стране провоцирует конфликты по всему миру. Позицию главы государства озвучил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Источник: AP 2019

«Речь идет о попытках внешнего воздействия практически в любой стране. Провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу», — говорится в заявлении Путина (цитата ТАСС). Президент подчеркнул, что необходимо не допустить дестабилизаци ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы.

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Напомним, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов.

16-е совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ проходит сегодня в Казани. В нем также участвуют делегации ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов.

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