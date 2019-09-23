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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

ГОРКИ, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Источник: РИА Новости

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Парижское соглашение по климату

Первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 194 страны, в том числе Россия. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Стороны договорились:

— удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и прилагать усилий для ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски и воздействия изменения климата;.

— повышать способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействовать развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, который не ставит под угрозу производство продовольствия;.

— привести финансовые потоки в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.

В тексте соглашения говорится, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.

Кроме того, соглашение закрепляет поворот к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу «зеленых» технологий.

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