14:47 (мск), источник: РИА Новости
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
ГОРКИ, 23 сен — РИА Новости.
Об этом он заявил на совещании с
Первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 194 страны, в том числе Россия. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Стороны договорились:
— удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и прилагать усилий для ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски и воздействия изменения климата;.
— повышать способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействовать развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, который не ставит под угрозу производство продовольствия;.
— привести финансовые потоки в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.
В тексте соглашения говорится, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.
Кроме того, соглашение закрепляет поворот к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу «зеленых» технологий.