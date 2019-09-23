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19:10 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости. МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Источник: РИА Новости

В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является «исторически неверной».

«Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — подчеркнули в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации».

При этом руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии СССР не может быть речи. Кроме того, Минобороны опубликовало архивные документы, согласно которым местные жители помогали Красной армии освободить Эстонию в 1944 году.

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