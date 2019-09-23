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19:04 (мск), источник: РИА Новости

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Источник: РИА Новости

Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что украинские делегаты будут вести консультации с партнерами по ассамблее, чтобы найти общие подходы, позволяющие вернуть «ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

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Украинская делегация призвала провести расширенные консультации относительно последствий возвращения России в ПАСЕ.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.

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