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05:38 (мск), источник: Интерфакс

Трамп опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев получит помощь от Вашингтона только в случае, если начнет расследование, связанное с участником американской президентской гонки Джо Байденом.

Источник: AP 2019

«Нет, я не говорил, не говорил», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.

Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США не исключил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет опубликована, поскольку это был «невинный телефонный разговор».

Это был очень хороший звонок. Я надеюсь, что вы увидите ее (стенограмму телефонного разговора — ИФ), и я надеюсь, что вы увидите ее скоро.
Дональд Трамп

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена (сына американского политика-демократа Джо Байдена), а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Также СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

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