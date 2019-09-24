Трамп опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине

«Нет, я не говорил, не говорил», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, говорил ли он Зеленскому, что Украина получит помощь от США только в случае расследования против Джо Байдена и его семьи.
Такое заявление Трамп сделал журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
«Это был звонок с поздравлениями, так как тогда он только стал президентом», — сказал Трамп.
Кроме того, президент США не исключил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет опубликована, поскольку это был «невинный телефонный разговор».
Это был очень хороший звонок. Я надеюсь, что вы увидите ее (стенограмму телефонного разговора — ИФ), и я надеюсь, что вы увидите ее скоро.
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена (сына американского политика-демократа Джо Байдена), а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.
Также СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.