00:34 (мск), источник: Daily Storm
Украина хочет начать переговоры с Россией о морской границе
Граница между странами в Азовском море не закреплена юридически, заявили в украинской «Госгидрографии».
Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предлагает начать «принудительную переговорную процедуру» с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«В 2003 году между Украиной и РФ заключен договор о
Без установления морской границы с Россией Украина «никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и/или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы», сообщает «Госгидрография».
В декабре 2003 года Москва и Киев заключили договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с документом, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.
Отношения между Россией и Украиной резко испортились после событий на Майдане в феврале 2014 года, присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе.
25 ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля за нарушение границы РФ в Черном море, недалеко от Крыма. При этом ранения получили два военных моряка и сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). На борту кораблей находились 24 военных. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ.
Мария Поздеева