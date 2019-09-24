05:27 (мск), источник: Ведомости
Новые власти Украины оказались втянуты в президентскую кампанию в США
Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером признал, что имя фаворита предвыборной гонки от демократической партии, бывшего
Днем ранее The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора 25 июля Трамп «восемь раз» призывал Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена. По словам Трампа, большую часть того разговора он поздравлял Зеленского с новой должностью, а также обсуждал с ним коррупцию, в связи с чем и была упомянута семья Байден.
Речь шла о том, что мы не хотим, чтобы такие люди, как
вице-президентБайден и его сын, способствовали коррупции на Украине.
Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине. Поводом для этого стали, в частности, заявления бывшего
После того как о желании Трампа найти компромат на сына Байдена написали СМИ, палата представителей конгресса начала расследование.
Кроме того, конгрессмены подозревают, что Трамп использовал в качестве инструмента давления финансовую помощь Украине от США в размере $250 млн.
По мнению конгресса, Трамп мог задерживать выплату, чтобы заставить Зеленского начать расследование против Байдена, отмечает издание Vox. Сам Байден обвинил Трампа в «огромном злоупотреблении властью» с целью очернить конкурента и призвал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.
Если в результате разбирательства выяснится, что хозяин Белого дома требовал от украинских властей провести расследование в отношении бывшего
вице-президента,то у конгресса может не остаться другого выбора.
«Теоретически это может повысить вероятность импичмента Трампа, но я сомневаюсь в этом», — говорит профессор политологии Высшей школы экономики Маркес II Израэл.
Но скандал действительно может снизить его шансы переизбраться, допускает он: «Это может сыграть на руку демократам и усилить уже устоявшийся нарратив о том, что Трамп злоупотребляет своими полномочиями. Демократы присоединят к этому и другие, более мелкие скандалы и попробуют разыграть карту коррупции против самого Трампа, хотя до сих пор это удавалось им очень плохо». А вот на результатах Байдена это вряд ли отразится, считает политолог: «Прежде чем соревноваться с Трампом за пост президента, Байдену еще предстоит выиграть праймериз. А на праймериз партии редко прибегают к таким серьезным атакам, особенно на кандидатов с самыми высокими шансами на победу». Если Байден выиграет праймериз, Трамп может попытаться снизить его шансы с помощью обвинений в коррупции, как это было в случае с Хиллари Клинтон, но, по мнению эксперта, вряд ли ему это удастся.
В странной ситуации оказалось и украинское правительство, отмечает Маркес: «Если Киев начнет расследование против Байдена, его обвинят во вмешательстве в выборы со всеми соответствующими последствиями со стороны конгресса. А если расследование не начнется, давление будут усиливать республиканцы и Трамп».
Поэтому, скорее всего, расследование не начнется, если США и Украина останутся единственными заинтересованными сторонами, резюмирует он: «Конечно, на Украину могут попытаться оказать давление и другие страны, заинтересованные в победе Трампа. А в исходе этих выборов будет заинтересовано очень много внешних игроков».