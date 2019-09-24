04:12 (мск), источник: ТАСС
Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится с визитом в Россию
КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/ — Лидер Венесуэлы отметил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
По словам Мадуро, в ходе поездки он также встретится с российскими предпринимателями.
Мы рассмотрим динамику развития наших двусторонних отношений и возможности придать им дополнительный импульс.
Ранее
XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство».