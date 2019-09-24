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04:12 (мск), источник: ТАСС

Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится с визитом в Россию

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/ — Лидер Венесуэлы отметил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом — президентом Путиным», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, в ходе поездки он также встретится с российскими предпринимателями.

Мы рассмотрим динамику развития наших двусторонних отношений и возможности придать им дополнительный импульс.
Николас Мадуро

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на полях заседания Валдайского клуба в Сочи Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство».

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