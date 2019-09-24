08:18 (мск), источник: РИА Новости
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
ХМЕЙМИМ, 24 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны
По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров. «Это очень серьезно», — сказал он, демонстрируя журналистам беспилотники террористов, сбитые в сентябре на подлете к базе.
Как отметил генерал, создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования.
На такой ударный аппарат устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов, привел он пример. На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка, которая представляла собой обычную бочку с бензином на пять литров.
«Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты