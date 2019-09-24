11:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Между Россией и США начался новый визовый скандал
Американское посольство не выдало визы членам делегации Сергея Лаврова, собиравшейся на Генассамблею ООН.
В отношениях России и США произошел громкий дипломатический скандал. Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в
О том, что россияне не получили визы, «Ъ» рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Сергея Лаврова.
Парламентарий сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и еще восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и руководителя аппарата министра Лаврова Сергея Бутина, не выдали визы.
«Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом — представители МИДа, которые должны были вылететь в
По его словам, речь идет о специалистах самых разных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН. «Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. Насколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, — это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации», — отметил Константин Косачев.
По его словам, в известность об инциденте поставлен Сергей Лавров.
«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так, — заявил “Ъ” источник в МИД РФ.— Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой “рано сдали”».
Елена Черненко, Владимир Соловьев