Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Моложе в книге, чем в киноКаким был «настоящий» Шерлок Холмс?
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Между Россией и США начался новый визовый скандал

Американское посольство не выдало визы членам делегации Сергея Лаврова, собиравшейся на Генассамблею ООН.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В отношениях России и США произошел громкий дипломатический скандал. Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

О том, что россияне не получили визы, «Ъ» рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Сергея Лаврова.

Парламентарий сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и еще восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и руководителя аппарата министра Лаврова Сергея Бутина, не выдали визы.

При этом, по словам Косачева, в визах не отказано. Просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.
Новость
Захарова прокомментировала заявление сенаторов США об отказе в визах

«Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом — представители МИДа, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации», — рассказал Косачев.

По его словам, речь идет о специалистах самых разных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН. «Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. Насколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, — это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации», — отметил Константин Косачев.

По его словам, в известность об инциденте поставлен Сергей Лавров.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так, — заявил “Ъ” источник в МИД РФ.— Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой “рано сдали”».

Елена Черненко, Владимир Соловьев

Читайте также
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Сечин написал письмо Путину. Чем опять недоволен глава «Роснефти»
Оксана Пушкина призвала судить протоиерея Димитрия Смирнова
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
Ученые объяснили, почему мозг «стирает сны»
С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей
Здоровье
Об импотенции можно узнать по широте шага У семенящих при ходьбе мужчин риск эректильной дисфункции повышен на 40%.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дорогой «Патриот»: у машин серьезные проблемы с моторами Как стало известно Авто Mail.ru, Ульяновский автозавод отзовет новую модификацию своего бестселлера - модель «Патриот» с автоматической коробкой передач
Кино
Восстание заблокировало ведущую «Орла и решки» в Папуа Алина Астровская вместе со съемочной группой не может покинуть Индонезию
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 418
Надо отдавать собаку 382
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 275
Подготовка 124
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь