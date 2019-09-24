12:57 (мск), источник: BBC News Русская служба
Верховный суд Британии: Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента
Верховный суд Британии принял уникальное, историческое решение, фактически признав
Верховный суд — конституционный суд Британии — во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении
На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.