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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.

Источник: РИА "Новости"

Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ «О полиции» изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Ко второму чтению документа было уточнено, что «порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форму, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определяются МВД России».

Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение — «не репрессивная мера».

«Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом — это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас — удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое», — подчеркнул депутат.

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