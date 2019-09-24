Верховный суд Испании одобрил эксгумацию останков Франко

Семья Франко выступала против эксгумации и даже подала встречный иск в суд. Единственный вариант для перезахоронения, на который были согласны родственники Франко — это семейная усыпальница в соборе Альмудена в центре Мадрида. Но испанское правительство отказалось от этой идеи, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.
Его останки покоятся в огромном мавзолее около Мадрида, в Долине Павших, вместе с останками десятков тысяч погибших в годы гражданской войны. Многие считают этот мемориал памятником торжеству фашизма.
По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в Долине Павших: мемориал должен стать местом примирения после гражданской войны, а не поклонения диктатору. Социалисты говорили также о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года, в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.
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Франко пришел к власти в конце гражданской войны 1936−1939 годов, с одной стороны которой выступали фалангисты — силы Франко, а с другой — республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939-го до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.
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Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря — и все это на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, которые намечены на 10 ноября.
Правда ли, что над Испанией до сих пор витает призрак Франко?
После смерти Франко испанские политические силы договорились о так называемом негласном пакте забвения — соглашении, призванном оставить все, что происходило при Франко, в прошлом.