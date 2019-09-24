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14:20 (мск), источник: Интерфакс

Песков счел нормой поддержку арестованного студента Жукова его сокурсниками

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего странного в том, что сокурсники студента Высшей школы экономики Егора Жукова, ранее арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, защищают его права.

Источник: РИА "Новости"

«На встрече вчера речь как раз и шла, что совершенно нормально, то, что они (студенты — ИФ) выступают за своего однокурсника, за своего товарища. Это нормально, что они защищают его права. Но и сам институт оказывает поддержку абсолютно всем студентам», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, имеют ли право студенты выступать против ректората и руководства вуза.

Пресс-секретарь президента отметил, что его общение со студентами Высшей школы экономики, состоявшееся накануне, было непубличным, поэтому он не стал уточнять детали их разговора.

При этом, комментируя ту часть беседы, где он высказался о жестких действиях полицейских в США и Канаде в случае, если в их сторону будет совершено действие, подобное брошенному стаканчику, Песков пояснил:

Вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность. Там речь шла даже не о брошенных предметах, а о каких-то неловких движениях рукой на отдалении от полицейского.

«Вы же вещаете в Соединенных Штатах, освещаете там события. Наверное, вы эти примеры можете привести лучше меня. Речь идет тем более не об одном примере», — сказал Песков.

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Студента Высшей школы экономики Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре столицы. Позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета, а его преследование по обвинению в участии в беспорядках было прекращено за непричастностью. Басманный суд Москвы по просьбе следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест.

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