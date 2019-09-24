14:20 (мск), источник: Интерфакс
Песков счел нормой поддержку арестованного студента Жукова его сокурсниками
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
«На встрече вчера речь как раз и шла, что совершенно нормально, то, что они (студенты — ИФ) выступают за своего однокурсника, за своего товарища. Это нормально, что они защищают его права. Но и сам институт оказывает поддержку абсолютно всем студентам», — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос, имеют ли право студенты выступать против ректората и руководства вуза.
При этом, комментируя ту часть беседы, где он высказался о жестких действиях полицейских в США и Канаде в случае, если в их сторону будет совершено действие, подобное брошенному стаканчику, Песков пояснил:
Вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность. Там речь шла даже не о брошенных предметах, а о
каких-тонеловких движениях рукой на отдалении от полицейского.
«Вы же вещаете в Соединенных Штатах, освещаете там события. Наверное, вы эти примеры можете привести лучше меня. Речь идет тем более не об одном примере», — сказал Песков.
Студента Высшей школы экономики Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре столицы. Позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета, а его преследование по обвинению в участии в беспорядках было прекращено за непричастностью. Басманный суд Москвы по просьбе следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест.