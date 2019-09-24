15:32 (мск), источник: РИА Новости
Мадуро прибыл в Москву
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в своем Twitter, что прибыл в Москву.
Ранее источник, наблюдавший прибытие президента в одном из столичных аэропортов, заявил РИА Новости о прибытии Мадуро в Москву.
«Мы прибыли на российскую Родину, чтобы укрепить наши исторические и крайне положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братские отношения, которые мы построили за эти годы, являются краеугольным камнем для строительства процветающего будущего Венесуэлы», — написал венесуэльский лидер.
Ранее