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18:15 (мск), источник: Интерфакс

Трамп пригрозил вновь заморозить финансовую помощь Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

Источник: AP 2019

«Мое недовольство (Европой — ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства — ИФ), и я буду замораживать (средства — ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают», — заявил Трамп, выступая перед журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время Трамп подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства.

Ранее во вторник американский лидер также говорил, что Германии, Франции и другим странам Европы следует выделять больше денег Украине. Президент выразил недоумение тем фактом, что сейчас финансовую помощь Киеву оказывает только Вашингтон.
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12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Затем появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена.

Ряд американских изданий сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. СМИ также писали, что президент США несколько раз призывал Зеленского взаимодействовать с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына Джо Байдена.

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