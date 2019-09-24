19:27 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Об этом
«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы», — сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал слова главы государства, сказанные им в июне в интервью Financial Times. Песков добавил, что эти слова президента мало кого оставили равнодушным, эта тема так или иначе до сих пор поднимается и в беседах, которые Путин проводит со своими иностранными коллегами.
Либеральная идея живет, она будет жить. Она
где-топрименима, где-тонеприменима. Но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы.
По его словам, эта идея со временем трансформируется, «потому что либеральное общество сталкивается в своем развитии с большим количеством угроз, которых доселе не видело.
«Отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма», — заметил представитель Кремля.
Он добавил, что мультикультурализм, в свою очередь, уже приводит к дискомфорту жителей стран Западной Европы. По словам Пескова, при всем гостеприимном отношении европейцев к прибывающим беженцам избежать «линий напряжения» и достичь полной адаптации их в обществе пока не получается.
Песков напомнил также о проблемах, к которым может привести сексуальный либерализм. По его словам, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений является угрозой человечеству.
Мне кажется, что это будет иметь очень серьезные, чрезвычайно серьезные последствия: будет сокращаться дальше рождаемость, будет стареть общество. Это будет иметь экономические последствия, приводить к перенапряжению экономики.
В интервью Financial Times глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.