Трамп поставил Ирану условие для дружбы

«Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками», — напомнил он присутствующим.
Критики в адрес Тегерана со стороны главы Белого дома было традиционно много. В частности, во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН Трамп обвинил Иран в нападении 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что послужило поводом для США ввести санкции на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния. Стоит отметить, что ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и арабская коалиция обвинили в причастности к нападениям Тегеран.
Касаясь антииранских санкций, Трамп призвал и другие страны присоединиться к ограничительным мерам: «Ни одно государство не должно дотировать жажду крови Ирана».
Также американский лидер выразил опасения по поводу ядерного оружия, которое может оказаться у руководства Ирана. «Мы не должны допустить, чтобы это произошло», — обратился Трамп к представителям других стран-участниц Генассамблеи ООН.
Трамп заявил, что за время его нахождения на президентском посту США стали «самой мощной страной», однако не стремятся к каким-либо конфликтам и хотят, чтобы политика «бесконечных войн» прекратилась.
«Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми странами, но я всегда буду защищать интересы Америки», — подчеркнул он.
Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН продлится в Нью-Йорке до 30 сентября. Кроме выступления Трамп планирует провести пресс-конференцию и провести двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров. Также в планах у главы Белого дома значится беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее в конгрессе США допустили импичмент Трампа за давление на лидера Незалежной, в попытке дискредитировать своего конкурента на выборах 2020 года Джозефа Байдена. Сам президент США ответил, что беседы с Зеленским были «абсолютно замечательным и честными».