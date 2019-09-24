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20:26 (мск), источник: Daily Storm

Трамп поставил Ирану условие для дружбы

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких условиях Вашингтон начнет «дружить» с Тегераном. По мнению политика, выступившего на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, все зависит от поведения Ирана. Он отметил, что «Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению», однако лидерам Ирана необходимо «прекратить угрожать другим странам».

Источник: AP 2019

«Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками», — напомнил он присутствующим.

Критики в адрес Тегерана со стороны главы Белого дома было традиционно много. В частности, во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН Трамп обвинил Иран в нападении 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что послужило поводом для США ввести санкции на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния. Стоит отметить, что ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и арабская коалиция обвинили в причастности к нападениям Тегеран.

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Касаясь антииранских санкций, Трамп призвал и другие страны присоединиться к ограничительным мерам: «Ни одно государство не должно дотировать жажду крови Ирана».

Также американский лидер выразил опасения по поводу ядерного оружия, которое может оказаться у руководства Ирана. «Мы не должны допустить, чтобы это произошло», — обратился Трамп к представителям других стран-участниц Генассамблеи ООН.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

Трамп заявил, что за время его нахождения на президентском посту США стали «самой мощной страной», однако не стремятся к каким-либо конфликтам и хотят, чтобы политика «бесконечных войн» прекратилась.

«Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми странами, но я всегда буду защищать интересы Америки», — подчеркнул он.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН продлится в Нью-Йорке до 30 сентября. Кроме выступления Трамп планирует провести пресс-конференцию и провести двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров. Также в планах у главы Белого дома значится беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее в конгрессе США допустили импичмент Трампа за давление на лидера Незалежной, в попытке дискредитировать своего конкурента на выборах 2020 года Джозефа Байдена. Сам президент США ответил, что беседы с Зеленским были «абсолютно замечательным и честными».

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Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

Андрей Довлатов

Следите за развитием темы Ядерная сделка и санкции против Ирана
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