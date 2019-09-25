Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
06:44 (мск), источник: Коммерсантъ

США прокомментировали невыдачу виз россиянам для участия в Генассамблее ООН

США серьезно относятся к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН, заявили в Госдепе «РИА Новости» и ТАСС, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных виз некоторым членам делегации РФ на сессию Генассамблеи ООН.

Источник: Reuters

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами», — заявили там.

Представитель Госдепа не раскрыл причины отказа или задержки в выдаче виз, напомнив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.

Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме вообще выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Читайте также
 Зеленский спровоцировал скандал в США
Сечин написал письмо Путину. Чем опять недоволен глава «Роснефти»
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Почти 52 тысячи россиян могут лишиться работы
Эксперты назвали губернаторов, которым грозит отставка
Китайские туристы спровоцировали коллапс в «Царском селе»
В Сочи зафиксировано рекордное за 125 лет похолодание
СМИ узнали о послании Путина мировым лидерам
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Дети
38-летняя Дженна Деван станет мамой во второй раз Актриса и танцовщица ждет ребенка
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь