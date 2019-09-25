06:44 (мск), источник: Коммерсантъ
США прокомментировали невыдачу виз россиянам для участия в Генассамблее ООН
США серьезно относятся к обязательствам в рамках соглашения со
«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами», — заявили там.
Представитель Госдепа не раскрыл причины отказа или задержки в выдаче виз, напомнив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.
Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в