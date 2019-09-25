12:23 (мск), источник: Известия
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи
По мнению зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны США без ответа.
«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а
Между тем президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны ООН избежал упоминания РФ.
По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, это говорит о положительных изменениях в общем курсе американской политики.
«Трамп всегда нормально относился к России, несмотря на то что его провоцировали глупыми обвинениями в связях с Москвой. Давно понятно, что нашу страну американцы используют для решения внутренних проблем, а Трамп не хочет идти на поводу у своих конкурентов», — заявил политик «Известиям».
Как пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, американский лидер не упомянул РФ исключительно для того, чтобы показать свои сильные стороны перед электоратом на фоне выборов в 2020 году.
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