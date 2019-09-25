14:06 (мск), источник: Daily Storm
СМИ узнали подробности попытки Зеленского извиниться перед Кадыровым
По данным источников «Страна.ua» в МВД Украины, история с извинениями Зеленского имела непубличную часть.
Президент Украины Владимир Зеленский, возглавлявший в 2014 году студию «Квартал 95», пытался через представителей МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым после пародии с использованием кадров, на которых запечатлен чеченский лидер во время молитвы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
Как отмечает издание, осенью 2014 года Зеленский на фоне конфликта с главой Чечни пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По словам источника
По данным источника издания, посредник якобы беседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим руководителем ведомства, после чего состоялся разговор с Зеленским.
Изначально планировалось, что шоумен вместе с Ериняком лично прилетит на встречу с Кадыровым, однако Зеленский отказался и посредник отправился на переговоры один, взяв с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении.
В конце апреля 2019 года на тот момент избранный президент Украины Владимир Зеленский вновь извинился перед мусульманами за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Он пояснил, что даже не знал про это видео, поскольку не вел эту передачу.
«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский в интервью одному из украинских изданий.
20 мая Владимир Зеленский стал президентом Украины. В своей первой речи он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Часть своей речи Зеленский произнес на русском языке.