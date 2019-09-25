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14:06 (мск), источник: Daily Storm

СМИ узнали подробности попытки Зеленского извиниться перед Кадыровым

По данным источников «Страна.ua» в МВД Украины, история с извинениями Зеленского имела непубличную часть.

Источник: AP 2019

Президент Украины Владимир Зеленский, возглавлявший в 2014 году студию «Квартал 95», пытался через представителей МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым после пародии с использованием кадров, на которых запечатлен чеченский лидер во время молитвы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По его данным, изначально Зеленский должен был лично встретиться с Кадыровым, но в последний момент отказался.
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Как отмечает издание, осенью 2014 года Зеленский на фоне конфликта с главой Чечни пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. По словам источника интернет-портала, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак договорился о встрече шоумена с Юрием Ериняком, обладавшим необходимыми связями. Последний после нескольких встреч согласился выступить посредником.

По данным источника издания, посредник якобы беседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим руководителем ведомства, после чего состоялся разговор с Зеленским.

Изначально планировалось, что шоумен вместе с Ериняком лично прилетит на встречу с Кадыровым, однако Зеленский отказался и посредник отправился на переговоры один, взяв с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении.

Как утверждает интернет-портал, Ериняк остался сильно недоволен тем, что Зеленский проигнорировал поездку и вскоре после его возвращения в Киеве загорелась машина шоумена.
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В конце апреля 2019 года на тот момент избранный президент Украины Владимир Зеленский вновь извинился перед мусульманами за использование в передаче «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Он пояснил, что даже не знал про это видео, поскольку не вел эту передачу.

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский в интервью одному из украинских изданий.

После этого пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов дал понять, что извинения приняты: «Если кто-то что-то смонтировал и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека».

20 мая Владимир Зеленский стал президентом Украины. В своей первой речи он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Часть своей речи Зеленский произнес на русском языке.

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