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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Хиллари Клинтон поддержала решение о начале процедуры импичмента Трампа

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, пишет журнал People.

Источник: РИА "Новости"

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

«Я выступаю за начало (процедуры — Прим. ред.) импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай», — заявила Клинтон, слова которой приводит издание.

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«Но эти последние поступки (Трампа) вокруг Украины, попытки вовлечь президента Украины (Владимира Зеленского) в заговор, чтобы навредить бывшему вице-президенту (США Джо) Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищать себя от друга Трампа (Владимира) Путина и дальнейшей агрессии России — если это не причина для импичмента, то я не знаю, (что может ей стать — Прим. ред.)», — добавила бывший госсекретарь.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена.

Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.

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Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma.

При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не угрожает, строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.

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