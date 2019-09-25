10:43 (мск), источник: РИА Новости
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
Матвиенко представляет
Ее кандидатуру выдвинули все
Валентина Матвиенко окончила Ленинградский
Занималась комсомольской работой на разных уровнях, с 1991 года состояла на дипломатической службе. В 1998—2003 годах Матвиенко занимала пост председателя правительства Российской Федерации, курировала социальную сферу.
После этого была полпредом президента, а в 2003-м стала губернатором
Матвиенко — председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.