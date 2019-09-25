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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.

Источник: РИА Новости

Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.

Матвиенко представляет Санкт-Петербург, поэтому после недавней победы Александра Беглова на выборах губернатора северной столицы ей пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совфед.

Ее кандидатуру выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов.

Валентина Матвиенко окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС, курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.

Занималась комсомольской работой на разных уровнях, с 1991 года состояла на дипломатической службе. В 1998—2003 годах Матвиенко занимала пост председателя правительства Российской Федерации, курировала социальную сферу.

После этого была полпредом президента, а в 2003-м стала губернатором Санкт-Петербурга. Делегирована в Совет Федерации летом 2011 года, а в сентябре заняла пост председателя. Стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокую должность. Переизбрана в 2014-ом.

Матвиенко — председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.

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