12:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Зеленский назвал единственного способного на него давить человека
Заявление было сделано во время разговора с российскими журналистами на полях 74-й Генассамблеи ООН.
Как отметил Зеленский, он является «президентом независимой Украины», поэтому никто не может оказывать на него давление. Так он прокомментировал разгоревшийся в США скандал вокруг возможного давления, оказанного на него в ходе его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Глава украинского государства признал, что исключение из этого правила
На меня может давить только один человек — мой сын, которому шесть лет.
В сентябре в США разгорелся скандал
20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться
Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также отрицал, что в ходе разговора со стороны Трампа было