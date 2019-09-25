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12:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал единственного способного на него давить человека

Заявление было сделано во время разговора с российскими журналистами на полях 74-й Генассамблеи ООН.

Источник: Reuters

Как отметил Зеленский, он является «президентом независимой Украины», поэтому никто не может оказывать на него давление. Так он прокомментировал разгоревшийся в США скандал вокруг возможного давления, оказанного на него в ходе его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства признал, что исключение из этого правила все-таки есть.

На меня может давить только один человек — мой сын, которому шесть лет.
Владимир Зеленский
президент Украины
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В сентябре в США разгорелся скандал из-за возможных попыток Трампа оказать влияние на украинского лидера. 19 сентября сообщалось, что президент США в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора Трампа с Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно ли было дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также отрицал, что в ходе разговора со стороны Трампа было какое-то давление.

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