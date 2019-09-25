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15:09 (мск), источник: ТАСС

Греф предрек первую революцию госуправления

По словам главы Сбербанка, «пирамидальные структуры умрут первыми».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что весь мир стоит на пороге первой революции госуправления. Такое мнение он высказал на конгрессе INTOSAI.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, так как четвертая промышленная революция принесла столько нового и поставила многие государства перед необходимостью изменений», — сказал он.

Греф пояснил, что бурное развитие инноваций подрывает старые модели государственного и бизнес-управления, которые нуждаются в переменах.
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«Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», — сказал он.

Греф отметил, что не сталкивался с ситуацией, когда в государственных органах было бы достаточное число инноваторов, которые каждый день бы думали о том, как построить новую модель управления.

«Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении “Искусственный интеллект” — это более 5 тыс., в Сбербанке — более 1100 человек», — отметил он.

По его словам, также в современном мире нужны такие качества, как умение распределять полномочия и управленческая гибкость. «Пирамидальные структуры умрут первыми», — отметил Греф.

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