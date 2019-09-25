Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы

«Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», — сказал Путин, подчеркнув, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.
В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности».
«Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений — продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области», — сказал президент Венесуэлы.
Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также оценить остающиеся проблемы и выстроить планы на будущее.
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«Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь», — отметил Мадуро.
Рост товарооборота в тяжелой ситуации
Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
«Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии», — сказал президент России.
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Он добавил, что Москва в ближайшее время планирует отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.
Он также отметил, что торговые отношения двух стран «развиваются поступательно» и за последние месяцы товарооборот вырос на 10%.
Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что «Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику» этой страны.
Путин также отметил, что поставка запчастей и создание сервисных центров в рамках обязательств России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники ижет по графику.
Поставки оружия в Венесуэлу
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил «Интерфаксу» в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивается в $11 млрд.
Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности — ЗРК «Бук-М2» и большой дальности — «Антей-2500» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).
Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тысяч автоматов «Калашникова» новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.
В августе прошлого года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов «Калашникова».