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19:30 (мск), источник: Интерфакс

Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

Она пожалуется на них руководству «Единой России».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Председателю Центризбиркома известно о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге некоторых депутатов Госдумы и спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова, заявила Элла Памфилова.

Кроме него, она назвала имена депутатов Думы от «Единой России» Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова.

Она отметила, что у комиссии есть много материалов об их «неприглядной роли».

По ее словам, они «осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии» и своими действиями нанесли «непоправимый ущерб» своей партии.
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Материалы о нарушениях ЦИК передает руководству «Единой России» и в правоохранительные органы, добавила Памфилова.

Депутат Романов сказал «Интерфаксу», что удивлен этими высказываниями и не понимает, о чем идет речь. С материалами ЦИК он бы «с радостью ознакомился».

По его информации «ни одного факта нет, это просто чья-то позиция».

Из руководства партии с ним пока по этим вопросам никто не связывался.

«Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии “Единая Россия”. Я представляю “Единую Россию”. И цель любой партии — завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию “Единая Россия”, делал все, чтобы кандидаты партии “Единая Россия” побеждали на этих муниципальных выборах», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Макаров.

Спикер добавил, что гордится высокими результатами партии в Петербурге. Ранее сообщалось, что по сравнению с 2014 годом «Единая Россия» ухудшила результаты на муниципальных выборах.
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На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.

По ее словам, после выборов 2014 года нужно было исключить из муниципальных избиркомов всех, кого уличили в нарушениях, но этого не было сделано, и муниципальные комиссии повторили нарушения, пользуясь безнаказанностью.

Памфилова также пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру на правоохранительные органы, которые «потакали произволу» на местах.

Результаты муниципальных выборов в Петербурге объявили только через 16 дней после голосования.

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