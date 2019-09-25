19:30 (мск), источник: Интерфакс
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
Она пожалуется на них руководству «Единой России».
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Председателю Центризбиркома известно о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге некоторых депутатов Госдумы и спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова, заявила Элла Памфилова.
Кроме него, она назвала имена депутатов Думы от «Единой России» Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова.
Она отметила, что у комиссии есть много материалов об их «неприглядной роли».
Материалы о нарушениях ЦИК передает руководству «Единой России» и в правоохранительные органы, добавила Памфилова.
Депутат Романов сказал «Интерфаксу», что удивлен этими высказываниями и не понимает, о чем идет речь. С материалами ЦИК он бы «с радостью ознакомился».
По его информации «ни одного факта нет, это просто
«Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я
На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
По ее словам, после выборов 2014 года нужно было исключить из муниципальных избиркомов всех, кого уличили в нарушениях, но этого не было сделано, и муниципальные комиссии повторили нарушения, пользуясь безнаказанностью.
Результаты муниципальных выборов в Петербурге объявили только через 16 дней после голосования.