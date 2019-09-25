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16:29 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал об участии ЧВК Вагнера в боях в Ливии

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Источник: Reuters

По их словам, речь идет о более чем 100 наемниках, которые прилетели в Ливию в первую неделю сентября. Они поддерживают руководителя Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Человек, которого Bloomberg называет «командующим наемниками», подтвердил, что они участвуют в боях в Ливии. Некоторые из них уже были убиты, рассказал он. О погибших в Ливии россиянах официально не сообщалось.

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Что известно о «ЧВК Вагнера»

ЧВК Вагнера связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Пригожин на запрос о комментарии не ответил. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о наемниках в Ливии. Представитель Ливийской национальной армии заявил, что ни российских, ни каких-либо иных зарубежных бойцов в ее рядах нет.

Прибытие наемников совпало по времени с эскалацией конфликта в Ливии, отмечает Bloomberg: Хафтар пытается обрести контроль над ситуацией перед международными мирными переговорами по Ливии, запланированными на октябрь. Россия дистанцируется от ливийской администрации в Триполи, поддерживаемой ООН, и ожидает, что Хафтар получит преимущество в конфликте, сообщил Bloomberg человек, близкий к российскому правительству.

Российские чиновники также надеются, что в будущем в Ливии среди руководителей, хотя и не лидером, будет сын Муаммара Каддафи, отметил собеседник издания. Ранее Bloomberg писал о контактах российских властей с сыном Каддафи — Саифом аль-Исламом. МИД эту информацию не опровергал.

В июле Bloomberg писал, что в Ливии задержали двоих россиян, которые пытались повлиять на выборы в стране. Кремль сообщал, что «предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания».

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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