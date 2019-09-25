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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы. В качестве символа «российской агрессии» он продемонстрировал пулю.

Источник: Reuters

«Вот она. 12,7 мм, которые остановили его жизнь. Это стоит всего 10 долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — сказал он.

По словам Зеленского, от такой пули в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.

«Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета?» — спросил он.

Также украинский лидер напомнил, что боевые действия в Донбассе длятся пять лет.

«Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома. Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей», — отметил он.

«Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — сказал он.

В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский предпочел произносить речь на украинском языке вместо английского.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала противостояния в Донбассе. Россию называют «страной-агрессором» и обвиняют во вмешательстве, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны. В Москве не раз заявляли, что обвинения беспочвенны.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.

Зеленский: прекращение войны и возвращение украинцев домой — моя главная задача
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16:27 (мск)© Ньюстюб
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