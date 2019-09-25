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17:59 (мск), источник: Интерфакс

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Белый дом в среду опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Источник: AFP 2019
Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. Материал составлен на основе записей сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Документ свидетельствует, что Трамп просил Зеленского расследовать дело сына Джо Байдена.

При этом, как отмечают американские СМИ, Трамп во время разговора не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

«Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (на Украине — ИФ), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме — ИФ) было бы хорошо», — сказал Трамп в ходе разговора.

«Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если вы можете этим заняться…» — продолжил американский президент.

В ответ на это Зеленский заявил, что в курсе этой ситуации, и новый генпрокурор Украины займется этим делом.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

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