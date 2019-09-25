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18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту.

Источник: AP 2019

Белый дом выложил стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы после сообщения одного из американских разведчиков «обеспокоился» из-за этого разговора настолько, что написал жалобу в Конгресс. Затем источники в американских СМИ начали публиковать домыслы, что якобы американский лидер шантажировал Украину военной помощью на 250 миллионов долларов: это якобы должно быть обменом на помощь Зеленского набрать компромат на Джозефа Байдена, основного противника Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. 25 сентября в парламенте была инициирована процедура импичмента. Трамп же для опровержения всех обвинений решил опубликовать стенограмму с разрешения украинского лидера. «Лента.ру» перевела ее и предоставляет на суд читателей.

Примечание: текст не является дословной расшифровкой текста, а составлен на основе воспоминаний и записей секретарей-референтов.

Текст дополняется.

Трамп: Поздравляю с великолепной победой (на президентских выборах — прим. «Ленты.ру»). Мы в Соединенных Штатах наблюдали за ними и видели, что вы проделали потрясающую работу.

Вам было непросто, однако вы одержали победу. Это фантастическое достижение. Поздравляю.
Дональд Трамп

Зеленский: Вы абсолютно правы. Мы действительно проделали огромную работу. Хочу признаться — нам помог ваш опыт. Мы использовали его там, где это было полезно, в ходе нашей избирательной кампании. И это действительно были уникальные выборы. Мы были в уникальной ситуации и успех, которого мы добились тоже уникален. Я благодарен вам за поддержку и телефонные звонки, после победы на президентских выборах и после победы на парламентских выборах. Я думаю, нам стоит чаще звонить друг другу и чаще говорить друг с другом.

Трамп (смеясь): Это отличная идея! Я думаю, люди в вашей стране будут довольны.

Зеленский: Да, сказать по правде у нас здесь куча работы. Мы пытаемся разгрести настоящие Авгиевы конюшни. Мы привлекли к этому множество новых людей. Они не похожи на старых политиков, это не типичные политики.

Мы хотим создать новый формат, новый тип правительства. И в этом вы для нас отличный учитель.
Владимир Зеленский

Трамп: Я рад слышать это от вас. Мы делаем много для Украины. США потратили множество времени и усилий на поддержку Украины. Намного больше, чем страны Европы, и я считаю, что они должны оказывать вам большую помощь.

Германия не делает для вас практически ничего. Они только говорят, и я считаю, что вам стоит попросить их о более весомой поддержке. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но после этого разговора не сделала ничего. И также поступают многие другие страны Европы.
Дональд Трамп

Вы можете видеть, что наш подход куда более лоялен по отношению к Украине. Я не хочу сказать, что это обоюдная необходимость, потому что-то, что происходит, это нехорошо, но США были очень очень любезны с Украиной.

Зеленский: Вы абсолютно правы. Вы правы не на 100, на 1000 процентов. Я встречался и говорил с Ангелой Меркель. Я встречался с Макроном. Я говорил им, что они делают недостаточно. Санкции не работают. Европейские лидеры делают для Украины меньше, чем им следовало бы. По идее, Евросоюз должен быть нашим основным международным партнером, но на самом деле Соединенные Штаты делают для нас куда больше. Куда больше, чем Евросоюз, особенно если мы говорим о санкционном давлении на Россию. Также я хотел бы поблагодарить вас за отличную поддержку в оборонной сфере. Мы готовы сделать следующие шаги в военно-техническом сотрудничестве, особенно если речь идет о дальнейшей покупке систем Javelin.

Трамп: Я хотел бы, чтоб вы нам оказали услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Я бы хотел, что бы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, как говорят в CrowdStrike (американская технологическая компания, опубликовала отчет опубликовала отчет, в котором говорится, что российская правительственная группа Fancy Bear взломала украинское артиллерийское приложение. Они пришли к выводу, что Россия использовала взлом — прим. Ленты.ру). Я думаю, что один из ваших богатых людей… Сервер, говорят он есть у Украины. Многое произошло, во всей этой ситуации. Мне кажется, что вы, частично, окружаете себя теми же людьми. Я хочу, чтобы с вами или вашими людьми связался генпрокурор [США], и я хочу, чтобы вы докопались до сути всего этого. Как вы видели вчера, вся эта чушь закончилась очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер, очень некомпетентным выступлением, но, говорят, что многое из этого началось именно в Украине.

Если вы что-то можете сделать, очень важно это сделать, если возможно.
Дональд Трамп

Зеленский: Да, это очень важно для меня, как и все, о чем вы упоминали ранее. Для меня как президента это очень важно, и мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве между Соединенными Штатами и Украиной. Для этого я только что отозвал посла из Соединенных Штатов, ему на смену придет очень компетентный и очень опытный дипломат, который станет очень упорно работать над достижением цели по сближению наших стран. Также я надеюсь, что он сможет завоевать ваше доверие, и вы сможете не него положиться, а также между вами установятся такие взаимоотношения, что мы сможем сотрудничать как никогда раньше. Я лично расскажу вам, о чем только что говорили один из моих помощников и господин Джулиани, и мы надеемся, что господин Джулиани будет готов посетить Украину, и как только это произойдет, мы с ним встретимся. Еще раз хочу заверить вас, что у вас нет друзей, ближе, чем мы. Я буду уверен, что окружен самыми лучшими и компетентными людьми. Также я хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, таким образом, наше стратегическое партнерство может быть продолжено.

Также я планирую окружить себя лучшими людьми, и касательно этого расследования, я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут открытыми и честными. В этом я готов вас заверить.
Владимир Зеленский

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, и его отстранили, и это несправедливо по отношению к нему. Многие об этом говорят — что, мол, они отстранили от дел очень хорошего прокурора, и на это повлияли очень плохие люди. Мистер Джулиани — уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, и я хочу, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам, вместе с генпрокурором [США]. Руди знает очень много о происходящем, и он очень смышленый парень. Будет здорово, если вы сможете с ним поговорить. Бывший посол Соединенных Штатов, та женщина, была нехороший, и люди, с которыми она вела переговоры в Украине, были тоже нехорошими — поэтому я довожу это до вашего сведения.

И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать подробности этого. Так что если вы сможете что-то по этому поводу сделать, вместе с генпрокурором [США], то будет здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом… Мне кажется, все это выглядит ужасно.
Дональд Трамп

Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Во-первых, я все понимаю, и я в курсе ситуации. После того как мы получили подавляющее большинство в нашем парламенте, новый генеральный прокурор будет на 100 процентом моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом, и начнет работу в качестве главы ведомства в сентябре. Он или она будет наблюдать за ситуацией изнутри, специально по делу о компании, о которой вы уже говорили. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы запросить у вас любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить. Для расследования было бы очень полезно убедиться, что мы отправляем правосудие в нашей стране по отношению к послу Украины в США, насколько я помню ее имя было Иванович. Было здорово, что вы были первым, кто об этом сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100 процентов. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку ее назначил предыдущий президент, и она была на его стороне. Она недостаточно хорошо приняла меня как нового президента.

Трамп: Ну, ей кое-что предстоит объяснить. Я порошу мистера Джулиани позвонить вам, и генпрокурора Барра также попрошу позвонить, и мы докопаемся до сути этого дела. Я уверен, что вы это как-то сможете решить. Я слышал, что к прокурору отнеслись очень плохо, а он был очень хороший прокурор, так что удачи вам. Предсказываю, что дела вашей экономики будут идти все лучше и лучше. У вас есть много активов. Вы — великая страна. У меня много друзей в Украине, и они потрясающие люди.

Справка
«Харассмент президента». Главное об импичменте ТрампуПротивники президента США уверены: он разыграл украинскую карту, чтобы убрать главного конкурента на выборах.

Зеленский: Я хочу сказать вам, что у меня тоже много украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. Вообще, когда я в прошлый раз был в США, я останавливался в Нью-Йорке возле Центрального парка в Trump Tower. Я поговорю с ними и надеюсь увидеть их снова в будущем. Я также хотел поблагодарить вас за ваше приглашение в США, и в особенности — в Вашингтон. С другой стороны, я также хочу заверить вас, что мы очень серьезно отнесемся к этому делу и продолжим расследование. Что касается экономики, у обеих наших стран много потенциала, и одной из важнейших проблем для Украины является наша энергетическая независимость. Я считаю, что у нас с США может быть очень плодотворное сотрудничество по теме энергетической независимости. Мы покупаем американскую нефть, но я возлагаю на нашу будущую встречу большие надежды. У нас будет больше времени и возможностей для обсуждения этих возможностей, и мы сможем узнать друг друга лучше. Я очень благодарен вам за поддержку.

Трамп: Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генпрокурору Барру позвонить вам. Спасибо. Если когда-нибудь заходите посетить Белый Дом, не стесняйтесь, звоните. Скажите нам дату, и мы все устроим. Жду нашей встречи.

Зеленский: Большое вам спасибо. Я буду очень рад приехать и с удовольствием встречусь с вами лично, чтобы лучше узнать вас. Я жду нашей встречи и также хочу пригласить вас посетить Украину, приехать в город Киев — это очень красивый город. У нас красивая страна, которая будет рада вам. С другой стороны, мне кажется, что 1 сентября мы будем в Польше одновременно и сможем там увидеться. После этого, было бы очень неплохо, если бы вы поехали в Украину. Мы можем полететь на моем самолете в Украину, или можем полететь на вашем — а он, скорее всего, намного лучше моего.

Трамп: Окей, с этим мы разберемся. Жду вас в Вашингтоне и, возможно, в Польнше, потому что, как мне кажется, мы там будем одновременно.

Зеленский: Большое спасибо вам, мистер президент.

Трамп: Мои поздравления — вы проделали фантастическую работу. Весь мир наблюдал за этим. Не знаю, насколько все это вас расстроило, но — мои поздравления.

Зеленский: Спасибо вам, мистер Президент, пока-пока.

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