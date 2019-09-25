18:55 (мск), источник: Lenta.Ru
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»
Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту.
Белый дом выложил стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы после сообщения одного из американских разведчиков «обеспокоился»
Примечание: текст не является дословной расшифровкой текста, а составлен на основе воспоминаний и записей
Текст дополняется.
Трамп: Поздравляю с великолепной победой (на президентских выборах — прим. «Ленты.ру»). Мы в Соединенных Штатах наблюдали за ними и видели, что вы проделали потрясающую работу.
Вам было непросто, однако вы одержали победу. Это фантастическое достижение. Поздравляю.
Зеленский: Вы абсолютно правы. Мы действительно проделали огромную работу. Хочу признаться — нам помог ваш опыт. Мы использовали его там, где это было полезно, в ходе нашей избирательной кампании. И это действительно были уникальные выборы. Мы были в уникальной ситуации и успех, которого мы добились тоже уникален. Я благодарен вам за поддержку и телефонные звонки, после победы на президентских выборах и после победы на парламентских выборах. Я думаю, нам стоит чаще звонить друг другу и чаще говорить друг с другом.
Трамп (смеясь): Это отличная идея! Я думаю, люди в вашей стране будут довольны.
Зеленский: Да, сказать по правде у нас здесь куча работы. Мы пытаемся разгрести настоящие Авгиевы конюшни. Мы привлекли к этому множество новых людей. Они не похожи на старых политиков, это не типичные политики.
Мы хотим создать новый формат, новый тип правительства. И в этом вы для нас отличный учитель.
Трамп: Я рад слышать это от вас. Мы делаем много для Украины. США потратили множество времени и усилий на поддержку Украины. Намного больше, чем страны Европы, и я считаю, что они должны оказывать вам большую помощь.
Германия не делает для вас практически ничего. Они только говорят, и я считаю, что вам стоит попросить их о более весомой поддержке. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но после этого разговора не сделала ничего. И также поступают многие другие страны Европы.
Вы можете видеть, что наш подход куда более лоялен по отношению к Украине. Я не хочу сказать, что это обоюдная необходимость, потому
Зеленский: Вы абсолютно правы. Вы правы не на 100, на 1000 процентов. Я встречался и говорил с Ангелой Меркель. Я встречался с Макроном. Я говорил им, что они делают недостаточно. Санкции не работают. Европейские лидеры делают для Украины меньше, чем им следовало бы. По идее, Евросоюз должен быть нашим основным международным партнером, но на самом деле Соединенные Штаты делают для нас куда больше. Куда больше, чем Евросоюз, особенно если мы говорим о санкционном давлении на Россию. Также я хотел бы поблагодарить вас за отличную поддержку в оборонной сфере. Мы готовы сделать следующие шаги в
Трамп: Я хотел бы, чтоб вы нам оказали услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Я бы хотел, что бы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, как говорят в CrowdStrike (американская технологическая компания, опубликовала отчет опубликовала отчет, в котором говорится, что российская правительственная группа Fancy Bear взломала украинское артиллерийское приложение. Они пришли к выводу, что Россия использовала взлом — прим. Ленты.ру). Я думаю, что один из ваших богатых людей… Сервер, говорят он есть у Украины. Многое произошло, во всей этой ситуации. Мне кажется, что вы, частично, окружаете себя теми же людьми. Я хочу, чтобы с вами или вашими людьми связался генпрокурор [США], и я хочу, чтобы вы докопались до сути всего этого. Как вы видели вчера, вся эта чушь закончилась очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер, очень некомпетентным выступлением, но, говорят, что многое из этого началось именно в Украине.
Если вы
что-томожете сделать, очень важно это сделать, если возможно.
Зеленский: Да, это очень важно для меня, как и все, о чем вы упоминали ранее. Для меня как президента это очень важно, и мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве между Соединенными Штатами и Украиной. Для этого я только что отозвал посла из Соединенных Штатов, ему на смену придет очень компетентный и очень опытный дипломат, который станет очень упорно работать над достижением цели по сближению наших стран. Также я надеюсь, что он сможет завоевать ваше доверие, и вы сможете не него положиться, а также между вами установятся такие взаимоотношения, что мы сможем сотрудничать как никогда раньше. Я лично расскажу вам, о чем только что говорили один из моих помощников и господин Джулиани, и мы надеемся, что господин Джулиани будет готов посетить Украину, и как только это произойдет, мы с ним встретимся. Еще раз хочу заверить вас, что у вас нет друзей, ближе, чем мы. Я буду уверен, что окружен самыми лучшими и компетентными людьми. Также я хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, таким образом, наше стратегическое партнерство может быть продолжено.
Также я планирую окружить себя лучшими людьми, и касательно этого расследования, я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут открытыми и честными. В этом я готов вас заверить.
Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, и его отстранили, и это несправедливо по отношению к нему. Многие об этом говорят — что, мол, они отстранили от дел очень хорошего прокурора, и на это повлияли очень плохие люди. Мистер Джулиани — уважаемый человек. Он был мэром
И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать подробности этого. Так что если вы сможете
что-топо этому поводу сделать, вместе с генпрокурором [США], то будет здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом… Мне кажется, все это выглядит ужасно.
Зеленский: Я хотел рассказать вам о прокуроре.
Трамп: Ну, ей
Зеленский: Я хочу сказать вам, что у меня тоже много украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. Вообще, когда я в прошлый раз был в США, я останавливался в
Трамп: Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генпрокурору Барру позвонить вам. Спасибо. Если
Зеленский: Большое вам спасибо. Я буду очень рад приехать и с удовольствием встречусь с вами лично, чтобы лучше узнать вас. Я жду нашей встречи и также хочу пригласить вас посетить Украину, приехать в город Киев — это очень красивый город. У нас красивая страна, которая будет рада вам. С другой стороны, мне кажется, что 1 сентября мы будем в Польше одновременно и сможем там увидеться. После этого, было бы очень неплохо, если бы вы поехали в Украину. Мы можем полететь на моем самолете в Украину, или можем полететь на вашем — а он, скорее всего, намного лучше моего.
Трамп: Окей, с этим мы разберемся. Жду вас в Вашингтоне и, возможно, в Польнше, потому что, как мне кажется, мы там будем одновременно.
Зеленский: Большое спасибо вам, мистер президент.
Трамп: Мои поздравления — вы проделали фантастическую работу. Весь мир наблюдал за этим. Не знаю, насколько все это вас расстроило, но — мои поздравления.
Зеленский: Спасибо вам, мистер Президент,